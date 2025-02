"L'UE nous a très mal traités": Donald Trump envisage d'imposer des droits de douane sur les produits européens

Ce samedi, Donald Trump compte signer un décret imposant des droits de douane sur les produits canadiens, chinois et mexicains. Interrogé sur ce qu'il en était pour l'Union européenne, il a laissé entendre que cela allait aussi arriver.

Promettant de signer dès samedi un décret imposant des droits de douane sur les produits canadiens, chinois et mexicains, le président américain Donald Trump a laissé entendre que l'Union européenne devrait être bientôt concernée à son tour.

Plus tôt dans la journée, sa porte-parole Karoline Leavitt avait déjà affirmé qu'il n'y aurait pas de marche arrière de dernière minute, Donald Trump accusant les deux pays voisins ainsi que Pékin de ne pas lutter suffisamment contre le trafic de fentanyl et l'immigration illégale vers les Etats-Unis.

Quant à la Chine, le Canada et le Mexique, il a assuré qu'ils ne pouvaient "rien" faire pour empêcher que les droits de douane soient appliqués à leurs produits, citant notamment les semi-conducteurs, le gaz et le pétrole ainsi que l'acier. Certains pourraient entrer en vigueur dès le 18 février, a-t-il ajouté.

"Le président va imposer demain 25% de droits de douane sur le Mexique, 25% de droits de douane sur le Canada et 10% de droits de douane sur la Chine pour le fentanyl illégal qu'ils produisent et dont ils permettent la distribution dans notre pays", avait déclaré Karoline Leavitt.

Le Premier ministre canadien démissionnaire, Justin Trudeau, a répondu que son pays était "prêt à une réponse immédiate" si cette menace se matérialise.

De son côté, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a souligné être en discussion avec le gouvernement Trump et avoir "avancé sur différents sujets". "Des accords sont trouvés tous les jours", selon elle. Mais "nous avons un plan A, B et C" en cas de droits de douane imposés par les Etats-Unis, a assuré Claudia Sheinbaum en conférence de presse, sans apporter de détails.

Jusqu'au dernier moment, le Canada et le Mexique, théoriquement protégés par un accord de libre-échange avec les Etats-Unis, avaient espéré éviter une telle issue.