Un avion de ligne s'écrase au Kazakhstan avec 67 personnes à bord: au moins 25 survivants selon un bilan provisoire

De son côté, Azerbaijan Airlines a indiqué qu'il s'agissait d'un avion Embraer 190 qui "a effectué un atterrissage d'urgence".

"Des informations sur les victimes sont en train d'être clarifiées. Selon de premières estimations, il y a des survivants", a souligné le ministère kazakh des Situations d'urgence.

#BREAKING A passanger plane crashed in Kazakhstan. The Azerbaijan Airlines plane was en route from Baku to Grozny in Russia's Chechnya but was rerouted due to fog in Grozny pic.twitter.com/ILUCPLQ2eH