Un avion de ligne s'écrase en Corée du Sud: le bilan est extrêmement lourd

Au moins 96 personnes ont été tuées dimanche dans le crash d'un avion de la compagnie Jeju Air en provenance de Bangkok, qui s'est écrasé et a pris feu en atterrissant à l'aéroport de Muan, dans le sud-ouest de la Corée du Sud, vraisemblablement à la suite d'une collision avec des oiseaux.

"Jusqu'à présent, deux rescapés - tous deux des membres de l'équipage - et 96 morts", ont déclaré les pompiers dans un communiqué. Selon les autorités, l'accident du vol JJA-2216 s'est produit dimanche à 09H03 (00H03 GMT). L'avion transportait 181 personnes (175 passagers, dont deux de nationalité thaïlandaise, et six membres d'équipage) entre Bangkok et Muan, ville située à environ 290 kilomètres au sud de la capitale Séoul.