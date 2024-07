Un Belge arrêté en République centrafricaine pour "complot" contre l'Etat: "Ses conditions de détention s'y détériorent", selon la famille

Dans une communication sur son site internet, l'ONG Family Health International 360 (FHI 360) affirme que "les allégations contre M. Martin ne correspondent pas aux faits entourant sa visite ou au travail de FHI 360", détaillant la mission de ce dernier comme le soutien à "la conception d'un projet axé sur la réduction de la pauvreté, l'augmentation des opportunités économiques et la prévention de la violence sexiste".

Sa famille soutient que, "dans le cadre de son travail humanitaire", il est "en contact avec diverses parties prenantes (...) dans l'unique but de promouvoir la paix" et a sollicité les "autorités de la République de la Centrafrique, le Royaume de la Belgique et la République du Portugal" pour améliorer ses conditions de détention et aboutir à sa libération.

L'ONU a appelé la Centrafrique a prendre des "mesures urgentes" pour garantir le respect des droits humains dans les prisons, où tortures, autres mauvais traitements, détentions illégales et arbitraire sont fréquents selon un rapport rendu public jeudi.