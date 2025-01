Un camion et son chauffeur ont disparu "depuis 24h" dans un trou géant en pleine rue, à Tokyo

L'accident s'est produit mardi matin à Yashio (au nord de Tokyo) lorsqu'un trou béant de six mètres de profondeur et large de dix mètres s'est formé dans la chaussée, entraînant le véhicule et son conducteur.

"Les opérations de secours se poursuivent depuis 24 heures, mais nous n'avons pas de contacts avec le conducteur", a déclaré mercredi matin un porte-parole des pompiers.