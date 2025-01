Un document ultra confidentiel fuit et met l'Allemagne dans l'embarras: son ambassadeur aux Etats-Unis y tient des propos sur Donald Trump

Se départissant des codes diplomatiques habituels, M. Michaelis voit en Donald Trump, dans le document interne confidentiel, un homme animé par des "envies de vengeance", estimant qu'il pourrait se diriger vers une "concentration maximale des pouvoirs" au détriment du Congrès et des États fédérés. L'ambassadeur allemand, qui fut il y a plus de 20 ans porte-parole du premier ministre écologiste allemand des Affaires étrangères, Joschka Fischer, juge que les principes démocratiques fondamentaux des Etats-Unis pourraient être "largement sapés" par cette pratique du pouvoir.

Ce même ambassadeur est attendu pour l'investiture

La fuite de ce câble diplomatique tombe mal pour Berlin dans la mesure où c'est cet ambassadeur de 65 ans qui doit représenter le gouvernement allemand lundi lors de l'investiture du nouveau chef de l'Etat américain. Dans son analyse, il s'inquiète par ailleurs des menaces de "déportations de masse" d'étrangers et du contrôle des enquêtes judiciaires, Trump cherchant à placer des alliés à des postes clés selon lui.

Il s'inquiète aussi de la volonté à ses yeux de Donald Trump et son allié Elon Musk de vouloir restreindre la liberté d'expression et limiter les droits des minorités. Le ministère allemand des Affaires étrangères a cherché à minimiser cette fuite de presse, affirmant que les Etats-Unis "sont l'un de nos alliés les plus importants". Il va s'agir d'entretenir une "étroite collaboration avec la nouvelle administration américaine dans l'intérêt de l'Allemagne et de l'Europe", ajoute-t-il.

Il faudra "bien travailler avec chaque gouvernement américain, mais les premiers signes que nous avons ne sont pas encourageants", a en revanche convenu le co-président du parti social démocrate (SPD) du chancelier Olaf Scholz, Lars Klingbeil, dans une interview samedi aussi à Bild. "Nous tendons la main à Donald Trump" mais "il faut que ce soit clair, s'il la refuse nous devrons être forts et défendre nos intérêts", a-t-il ajouté.