Un haut responsable russe à Téhéran pour approfondir la coopération russo-iranienne

Un haut responsable russe, l'ex-ministre de la Défense Sergueï Choïgou, est arrivé lundi à Téhéran pour une visite destinée à approfondir la coopération entre la Russie et l'Iran, en pleine menace d'escalade militaire avec Israël.

Il doit notamment s'entretenir avec le président iranien Massoud Pezeshkian, le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale Ali Akbar Ahmadian et le chef d'état-major de l'armée Mohammad Bagheri.

M. Choïgou, qui occupe le poste de secrétaire général du Conseil de sécurité russe, doit évoquer le renforcement des relations bilatérales, les questions économiques, sécuritaires et la situation régionale et mondiale, ont indiqué les agences de presse russes.

L'agence de presse iranienne Tasnim a confirmé l'arrivée à Téhéran d'une "délégation russe de haut niveau dirigée par Sergueï Choïgou" devant aborder le renforcement des liens entre les deux pays et évoquer les "questions d'actualité régionales et internationales".

Cette visite intervient alors que les manœuvres diplomatiques s'intensifient pour tenter d'éviter une escalade militaire au Moyen-Orient entre l'Iran et ses alliés d'une part et Israël de l'autre, et sur fond de craintes d'un conflit au Liban.

L'Iran, le mouvement islamiste palestinien Hamas et le Hezbollah libanais ont accusé Israël de la mort la semaine dernière du chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, tué dans sa résidence à Téhéran.