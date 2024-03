Un parc d'attractions Dragon Ball prévu en Arabie saoudite

La mort, le 1er mars, du créateur de Dragon Ball, Akira Toriyama, à l'âge de 68 ans, a provoqué une vague d'émotion mondiale, reflétant l'immense popularité toujours intacte de son oeuvre.

Publié pour la première fois en 1984, Dragon Ball est l'un des mangas les plus vendus de tous les temps et a donné naissance à d'innombrables séries animées, films et jeux vidéo. Il raconte les aventures de Son Goku, un jeune prodige des arts martiaux en quête de sept boules de cristal pour l'aider, lui et ses alliés, à protéger la Terre d'ennemis maléfiques.

La ville nouvelle de Qiddiya est l'un des projets pharaoniques du programme "Vision 2030" de l'Arabie saoudite pour développer l'industrie du tourisme sur son territoire et réduire la grande dépendance de son économie aux hydrocarbures.