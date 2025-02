"Un spectacle cruel": amaigris et affaiblis, les otages israéliens libérés et leur état de santé ravivent les tensions avec le Hamas

"Nous sommes à la fin d'une journée bouleversée et chargée d'émotions", affirme quant à elle Yael Frenkel Nir, directrice de l'hôpital Sheba. "Les conséquences de 491 longs jours de captivité sont visibles et leur état de santé est mauvais."

A Tel Aviv, la stupeur a parcouru la foule réunie sur la place des otages quand les trois visages, amaigris, sont apparus. "Ils ont l'air malades", constate une habitante. "Ils ont été torturés là-bas. Ils ont perdu du poids et ne ressemblent plus à des êtres humains. Le Hamas ne les a pas bien traités." "Ils sont fatigués et maigres. Mais ils vont se remettre sur pied et récupérer", espère une autre. "Le plus important, c'est qu'ils soient de retour."

"Nous ne restons pas silencieux"

Âgés de 34, 52 et 56 ans, les trois otages israéliens sont affaiblis par les nombreux mois en captivité. Un d'entre eux est même en détresse nutritionnelle. L'état israélien a condamné ce qu'il qualifie de "spectacle cruel". "Nous considérons avec la plus grande sévérité la situation des trois otages qui ont été libérés", a indiqué Gal Hirsch, médiateur israélien chargé des otages. "Nous ne restons pas silencieux à ce sujet. Un message a été envoyé à l'armée et des mesures vont être prises en conséquence."

Dans ce nouveau contexte de tensions entre les deux territoires, le Premier ministre israélien, actuellement en visite à Washington, a déclaré vouloir préserver l'accord de Trèves signé le 19 janvier dernier.