Un Ucclois est-il sniper à Gaza? Le parquet fédéral ouvre une enquête pour de potentiels crimes de guerre

Un journaliste palestinien, dont le travail a été relayé par le Morgen, met en lumière l’implication d’un Ucclois au sein d’une unité de tireurs d’élite qu’il accuse, sur base d’une enquête longue de six mois, d’agir comme un escadron de la mort.

Le parquet fédéral ouvre une information judiciaire portant sur de potentiels "crimes de guerre" selon Le Soir.

Un journaliste palestien à la base de l'information

Younis Tirawi, un journaliste palestinien spécialisé dans l’investigation en sources ouvertes et collaborateur de la plateforme de journalisme d’investigation Bellingcat, a révélé que ce Belgo-Israélien originaire d'Uccle de plus ou moins 20 ans est actif dans une unité de tireur d'élite qui se fait appeler "Fantôme". Cette unité est très active dans la bande de Gaza et, selon le journaliste palestinien, plusieurs tirs sur des civils non-armés doivent lui être attribués.