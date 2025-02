Une ado arrêtée juste avant de commettre une tuerie de masse aux Etats-Unis: elle planifiait son acte "depuis un an"

Un signalement anonyme a permis d'éviter un drame

La jeune femme avait baptisé son projet "Parkland, deuxième partie". Un de ses amis a alerté les autorités via la plateforme anonyme du FBI "Sandy Hook Promise Say Something", permettant son arrestation avant qu’elle ne passe à l’acte. Dans ses messages, elle écrivait : "Je planifie cela depuis un an".

Lors de la perquisition de son domicile, la police a découvert des photos de tueurs de masse accrochées aux murs de sa chambre, ainsi que des badges à leur effigie sur son sac à dos et son ordinateur. Ses cahiers contenaient des croix gammées et des inscriptions inquiétantes comme "Je vous déteste tous. MEURS MEURS MEURS".

Trinity Shockley a été inculpée pour complot en vue de commettre un meurtre, intimidation et complot en vue de commettre un acte d’intimidation. Elle aurait déclaré aux enquêteurs qu’il s’agissait d’une "plaisanterie".

Des antécédents de troubles psychologiques ont également été identifiés, mais les autorités restent prudentes quant à ses motivations réelles.