Une Belgo-Israélienne prétend être la fille du roi Hassan II: "On vient demander du pognon", répond l'avocat de l'État marocain

"On est au début de la procédure, a confié ce matin Stanislas Eskénazi, avocat. Donc, les parties ont conclu dans ce dossier et chacune fait valoir ses arguments. Et l'argument de l'État marocain est de dire qu'elle doit tout simplement être déboutée de sa demande".

Selon l'avocat qui représente le roi sur ce dossier, il ne peut pas y avoir de procédure judiciaire. "Pour la bonne et simple raison que c'est l'État marocain a porté plainte contre ces personnes. On a porté plainte au pénal pour une tentative d'extorsion. Les faits sont simples, c'est qu'on n'est pas venu devant un tribunal demander simplement une filiation. On est d'abord passé chez M. l'ambassadeur pour demander une solution que la demanderesse qualifie de discrète, amiable, juste et équitable", a encore expliqué Stanislas Eskénazi.

"Tentative d'extorsion de fonds"

Il précise : "On vient demander du pognon. On est venu toquer à la porte de l'ambassadeur du Maroc. Et j'étais pas présent lors de ce contact, mais ça a été confirmé par plusieurs courriers où on a utilisé les termes 'juste et équitable'. L'État marocain s'estime victime d'une tentative d'extorsion de fonds", a-t-il conclu.