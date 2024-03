Une couverture thermoplastique pour sauver le dernier glacier vénézuélien: "Absurde" selon les experts

Partager:

Deux hectares de glace, c'est tout ce qu'il reste du Corona, dernier glacier du Venezuela, réduit presque à néant par le changement climatique et au centre d'un plan gouvernemental visant à le "sauver" en le couvrant d'une couverture thermoplastique. "Illusoire", "absurde", tranchent les experts. Le recul des glaciers est un phénomène mondial, et le Venezuela, situé au cœur des tropiques, est le premier pays de la cordillère des Andes, qui s'étend entre Colombie, Pérou, Bolivie, Argentine et Chili, à avoir perdu la totalité de ses cinq glaciers, qui s'étendaient sur une superficie de 1.000 hectares il y a plus d'un siècle.

Le Corona était le plus grand, et s'étendait sur 450 hectares sur le pic Humboldt et le pic Bonpland. Ne reste aujourd'hui que 2 hectares sur le Humboldt. Quelque 35 rouleaux de polypropylène, un polymère thermoplastique, longs de 80 m pour 2,75 m de large et destinés à renvoyer les rayons du soleil frappant sa surface, ont été transportés par hélicoptère. On ne sait pas quand ils seront installés. Mais pour les détracteurs de cet étrange projet, la Corona n'est plus un glacier depuis longtemps.

Selon eux, un glacier, pour être défini comme tel, doit avoir une superficie minimale de 10 hectares, loin des deux hectares - un peu moins de trois terrains de football - restant sur le pic Humboldt, le deuxième plus haut du Venezuela, culminant à 4.916 mètres. "Il n'y a plus de glaciers au Venezuela, ce que nous avons, c'est un morceau de glace", soutien auprès de l'AFP Julio César Centeno, professeur à l'Université des Andes (ULA) et conseiller à la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement (CNUED). Selon lui, sa disparition est "irréversible". "En termes techniques, ce n'est plus un glacier", renchérit l'herpétologiste Enrique La Marca, coordinateur du projet baptisé "Où le Venezuela touche le ciel", qui compile différentes données sur les plus hautes montagnes du pays.