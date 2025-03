"Une fin de vacances tragique": un surfeur emporté par un requin en Australie, d'autres assistent à toute la scène

Un surfeur est décédé après avoir été attaqué par un requin dans des eaux peu profondes sur une plage isolée de la région de Wharton, en Australie-Occidentale, a annoncé la police ce mardi 11 mars.

Nous avons entendu un cri et tout le monde est sorti de l'eau

Steven Payne, âgé d'une trentaine d'années, était en vacances avec sa compagne et leur chien lorsqu'il a été porté disparu le lundi 10 mars. Une dizaine de surfeurs ont assisté à l'attaque tragique. "Nous avons entendu un cri et tout le monde est sorti de l'eau", a déclaré l'un d'entre eux au média 9 News. "L'eau à côté était sombre, et un aileron de requin tournait autour", a ajouté un autre.