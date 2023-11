Une fondation Matthew Perry pour aider les personnes luttant contre des addictions

La création de la Matthew Perry Foundation a été annoncée vendredi, une semaine après le décès soudain de la star américaine.

"La fondation est l'accomplissement de l'engagement de Matthew pour aider d'autres en proie à l'addiction. Elle honorera son héritage et sera guidée par ses propres mots et expériences, ainsi que par sa passion pour faire la différence dans le plus grand nombre de vies possible", peut-on lire dans la déclaration de mission sur le site web de l'organisation caritative.