Une stratégie osée: Harris se rend sur la chaîne pro-Trump Fox News et tente de séduire les électeurs républicains

Le 16 octobre 2024, Kamala Harris a choisi de participer à une interview sur Fox News, un terrain perçu comme hostile par son camp, pour affirmer ses positions face à l'animateur Bret Baier. Ce dernier l'a confrontée sur ses changements de politique et sur des sujets sensibles pour l'audience conservatrice, tels que l'immigration et les soins pour les détenus transgenres.

Trump renforce les critiques

Pendant ce temps, Trump continue de renforcer les accusations d'Harris, le qualifiant d'instable. Il a notamment répété ses affirmations non fondées selon lesquelles des migrants haïtiens mangeraient des chats et des chiens aux États-Unis. Harris a qualifié ces propos de "bizarres" et s'efforce d'utiliser la question des droits des femmes et de l'avortement pour attirer davantage d'électrices.

En parallèle, l'ancien présient américain reste une figure incontournable pour des millions d'Américains, malgré des déclarations controversées, telles que sa description du 6 janvier comme une "journée d'amour". Harris, quant à elle, tente de convaincre un électorat fatigué de l'inflation et de la hausse des prix tout en se démarquant de l'administration Biden. En conclusion, Harris espère que sa performance sur Fox News marquera un tournant dans cette élection serrée.