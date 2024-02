Une tempête "potentiellement historique" commence à s'abattre sur la Californie

La maire de Los Angeles, Karen Bass, a mis en garde lors d'une conférence de presse dimanche que la tempête serait potentiellement "historique", et sera accompagné de vents violents, d'orages et de brève tornade, rapporte le New York Times. Elle a incité les résidents à rester chez eux.

Alors que les averses et bourrasques commencent à balayer l'Etat, des centaines de ménagers sont privés d'électricité et de nombreux dégâts sont attendus. "Selon les prévisions, cet orage devrait être un des plus importants dans l'histoire de notre comté et notre objectif et d'y faire face sans victime ou blessé grave", a aussi fait part le shérif du comté de Santa Barbara.

Selon les services météorologiques américains, des inondations éclairs pourraient survenir et un avertissement pour des vents d'une puissance équivalente à un ouragan sur le littoral du centre de l'Etat, depuis la péninsule de Monterey jusqu'au comté de San Luis Obispo, soit entre les métropoles de San Francisco et Los Angeles. Il n'y a pas eu de tels avertissements émis pour ce genre d'évènement climatique sur la côte californienne en plusieurs décennies, a encore pointé le service météorologique.

Des tornades sont aussi possibles dans la baie de San Francisco, et dans le comté de Santa Cruz, Monterey et San Benito. Cette puissante tempête se présente via une rivière atmosphérique, un long corridor de vapeur d'eau qui se déverse en Californie depuis l'océan pacifique. Ce phénomène transporte tellement d'eau qu'il est assimilé à une rivière dans le ciel.