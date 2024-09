USA: la Fed frappe un grand coup et baisse ses taux d'un demi-point

Cette décision importante de la Fed survient à moins de deux mois de l'élection qui verra s'opposer la démocrate Kamala Harris et le républicain Donald Trump.

Les taux de la Fed se situent désormais dans une fourchette de 4,75 à 5,00%, après avoir passé plus d'un an à leur plus haut niveau depuis le début du siècle, à 5,25-5,50%.

"Cette décision reflète notre confiance croissante dans le fait qu'avec un recalibrage approprié de notre politique, la vigueur du marché du travail peut être maintenue", a déclaré le président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, lors d'une conférence de presse.

La décision n'a pas été prise à l'unanimité du comité de politique monétaire (FOMC) de la Fed: une gouverneure, Michelle Bowman, a voté pour une baisse d'un quart de point seulement.