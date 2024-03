USA: le régulateur aérien se penche sur les procédures de United, après les incidents de Boeing

"Au cours des prochaines semaines, nous commencerons à voir une plus grande présence de la FAA dans nos opérations alors qu'elle commencera à revoir certains de nos processus de travail, manuels et installations", a indiqué dans ce courrier que l'AFP a pu consulter, Sasha Johnson, vice-présidente de United Airlines chargée de la sécurité.

"Nous avons une forte culture de sécurité chez United. Néanmoins, le nombre d'événements liés à la sécurité au cours des dernières semaines nous ont à juste titre amenés à faire une pause et à évaluer si nous pouvons et devons faire quelque chose différemment", souligne-t-elle.

"Nous avons récemment intensifié nos échanges avec la FAA et elles ont fait écho à ces sentiments. Ils conviennent que nous devons examiner de plus près plusieurs domaines de nos opérations pour nous assurer que nous faisons tout notre possible pour promouvoir et favoriser le respect des règles de sécurité", détaille la dirigeante.

Dans ce cadre, "la FAA suspendra également diverses activités de certification pendant un certain temps", a-t-elle ajouté.