Venezuela: le Panama reconnaît à son tour l'opposant Gonzalez comme président élu

"Le Panama se joint à la reconnaissance d'@EdmundoGU comme président élu du Venezuela. Que le respect de la volonté du peuple prévale comme base de la démocratie", a écrit sur le réseau social X le président panaméen, José Raúl Mulino.

L'autorité électorale du Venezuela a confirmé vendredi la réélection du président Nicolas Maduro, contestée dans les rues mais aussi de plus en plus à l'international, avec désormais cinq pays d'Amérique latine qui ont reconnu, dans la foulée des Etats-Unis, la victoire de l'opposition: l'Argentine, l'Uruguay, l'Equateur, le Costa Rica et le Panama.