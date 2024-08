Venezuela: Maduro dénonce un "coup d'Etat" mené par les Etats-Unis

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a dénoncé vendredi un "coup d'Etat mené par les Etats-Unis et l'extrême droite internationale" après sa réélection contestée, accusant par ailleurs l'opposition de préparer des attentats dans le pays.

Au cours d'une conférence de presse à la présidence, il a une fois de plus dénoncé un "coup d'Etat mené par les USA, l'extrême droite internationale et le capitalisme sauvage".

"Les USA se prennent pour l'autorité électorale au Venezuela et dans le reste du monde", a fustigé M. Maduro, s'en prenant à plusieurs reprises nommément au chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken.

Lors de son intervention, M. Maduro est revenu, après un long préambule sur la Constitution et le "système électoral bolivarien", sur les manifestations de lundi et mardi contestant les résultats de la présidentielle, une "farce" électorale selon l'opposition.

Vendredi, l'autorité électorale vénézuélienne (sous contrôle du pouvoir, selon l'opposition et les observateurs) a de son côté ratifié la victoire contestée de M. Maduro, avec 52% des voix face à son adversaire, l'opposant Edmundo Gonzalez Urrutia (43%).

Il a listé les "attaques perpétrées" par ces "criminels" et "drogués", récemment rentrés au Venezuela après avoir été "entrainés au Texas", contre les bâtiments et symboles du pouvoir, dont "27 statues de (Simon) Bolivar et (Hugo) Chavez".

"Blinken, ce sont là des manifestants pacifiques?", a interpellé M. Maduro, dénonçant un "plan prémédité" par des "fascistes" qui s'en sont pris aux "symboles du chavisme bolivarien".