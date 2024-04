Vingt personnes tuées dans une attaque des forces paramilitaires au sud de Khartoum

Elle a fait des milliers de morts et provoqué le déplacement de plus de 8,5 millions de personnes, selon l'ONU. Elle a largement détruit l'infrastructure déjà fragile du pays, poussé au bord de la famine.

L'attaque de samedi a fait "plus de 200 blessés, certains grièvement et d'autres légèrement, et plus de 20 martyrs", selon le communiqué.

Une source médicale à l'hôpital de Manaqil, à 80 kilomètres de là, a confirmé à l'AFP avoir "reçu 200 blessés, certains sont arrivés trop tard".