Yémen: les Houthis revendiquent deux attaques contre des navires marchands

Le navire Olympic Spirit "a été visé par 11 missiles balistiques et deux drones, et il a été directement et sévèrement touché", a déclaré le porte-parole militaire houthi, Yahya Saree, affirmant qu'il s'agit d'un "pétrolier américain".

Plutôt dans la journée, l'UKMTO avait signalé qu'un navire avait été "touché par un projectile inconnu" et avait "subi des dommages".