Zurich au top quant à la qualité de vie offerte aux expatriés: quels sont les points forts et faibles de Bruxelles?

La ville suisse de Zurich a détrôné la capitale autrichienne Vienne comme la ville offrant la meilleure qualité de vie pour les expatriés et leurs familles, selon le rapport "Quality of Living" du cabinet de conseil Mercer publié mardi. Bruxelles recule de la 36e à la 40e place de ce classement et est pointée du doigt pour ses embouteillages quotidiens et... la météo.

Derrière le duo de tête, Genève, Copenhague et Auckland complètent le top cinq. Zurich s'est hissée au sommet en raison de l'excellence de ses services publics, de son faible taux de criminalité, de sa scène culturelle dynamique et de son engagement en faveur du développement durable, explique Mercer. Ces facteurs, ainsi que l'ambition d'améliorer les connexions aéroportuaires et d'augmenter le nombre de vols vers et depuis d'autres continents en 2024, en font un lieu idéal pour les expatriés, estime le cabinet de conseil. Zurich fait toutefois également partie des villes les plus chères du monde en raison du coût élevé du logement et des transports ainsi que du coût total des biens et services.