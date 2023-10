"On peut avoir des problèmes intestinaux": en cette période d'automne, prudence avec les coloquintes non comestibles

L’automne, c’est la saison phare des courges comme les potirons. Cependant, prudence, car il y a aussi les coloquintes qui y ressemblent. Ces dernières sont de véritables poisons si elles sont cuisinées. Il est même déconseillé de consommer des courges sauvages qui poussent dans les jardins.



Lorsque Geneviève et Jean-Louis viennent se fournir pour Halloween, ils sont bien conscients qu’il ne faut pas se tromper. "Quand on ne connaît pas, c'est comme pour les champignons : vaut mieux s'adresser à des professionnels. C'est pour cela qu'on vient ici à la ferme", explique Genevieve.

Bernadette Vromman, productrice de coloquintes, de courges et de potirons, précise : "Souvent, les coloquintes ont des formes et des couleurs variées, bizarres". Mais attention, des pièges peuvent exister. L'an dernier, le centre antipoisons a reçu 68 appels liés aux cucurbitacées. Marie Laurent, pharmacienne, y a été confrontée avec une cliente, intoxiquée par une soupe. "Il existe des toxines, qui sont présentes et qui ne sont pas détruites par la chaleur. Donc si on en consomme, on va avoir des problèmes gastro-intestinaux tels que la diarrhée ou des palpitations".