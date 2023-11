Alerte à la bombe dans une école de Waterloo: une évacuation est en cours, les bus sont déviés

Le centre scolaire de Berlaymont a été évacué, vendredi matin à Waterloo, en raison d'une alerte à la bombe, ont communiqué les autorités locales. Les opérations de fouille de l'établissement devraient être terminées en fin de matinée, a annoncé la bourgmestre Florence Reuter à l'agence Belga.

Une alerte à la bombe a été réceptionnée, vendredi matin vers 07h00, au centre scolaire de Berlaymont, situé au niveau de la drève d'Argenteuil, à Waterloo. Il s'agit d'un message électronique adressé à la direction de l'établissement. Les autorités scolaires et communales se sont aussitôt mobilisées pour organiser l'évacuation des élèves et enseignants présents, et inviter les arrivants à retourner chez eux.