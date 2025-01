"Enceinte, j'ai pris mes précautions": Braine-l'Alleud distribue des masques contre la grippe, le stock s'écoule à vue d'œil

Depuis ce matin, la file n'en finit pas à la commune de Braine-l'Alleud. Tout le monde vient chercher la même chose : les masques distribués gratuitement suite à la hausse des cas de grippe. "Moi, j'ai beaucoup de personnes qui souffrent de transformation de grippe et qui se transforment en plein d'autres maladies, on va dire, et je me suis dit pourquoi pas être présente." "La grippe règne et, étant enceinte, j'ai préféré prendre mes précautions." "Je suis sans immunité, donc je dois me protéger."

Un grand succès

Une influence que la commune n'avait pas prévue. "On a bien, je crois depuis le matin, une soixantaine de personnes qui sont déjà venues", explique Cédric Carton, employé communal. Et les stocks se vident à vue d'œil. Mathias enchaîne les allers-retours. "Ça, c'est la réserve de 20.000 masques, moins les 4.000 qui ont déjà été distribués. La réserve s'amenuise au fur et à mesure et ça rencontre un grand succès".