"Le plan neige est activé": comment se préparent les communes, comme Nivelles, moins habituées aux chutes de flocons?

Sur les hauteurs, les épandeuses et autres déneigeuses sortent souvent. Les communes sont habituées à la neige. Ailleurs en Belgique, les précipitations hivernales sont plus rares. Comment s'y prépare-t-on? Notre équipe s'est rendue à Nivelles où un "plan neige" est mis en place.

Il devrait y avoir de la neige à Nivelles aux alentours de 9 heures ce mercredi matin. Un plan neige est mis en place pour l'occasion. Les véhicules sont prêts. Il y en a cinq dédiés au déblayage et au salage, dont trois équipés de lames. Outre l'équipe de 14 personnes, la commune pourra aussi, en cas de besoin, compter sur ses agriculteurs: "Des personnes qui sont équipées et rappelables dans l'heure", précise Pierre Huart, le bourgmestre.

En tout, la commune du Brabant wallon compte 380 kilomètres de voiries communales. "Et il y a aussi les voiries régionales. Il y a des institutions qui nécessitent une intervention rapide, comme par exemple, l'hôpital et les parcs d'activité économique. On a une vie active au niveau économique à Nivelles et donc il faut permettre aux gens de pouvoir venir travailler dans des conditions sécurisées."