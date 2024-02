À Bruxelles, les bus limités vers le quartier européen, tandis que trams et métros roulent

Plusieurs lignes de bus en direction du quartier européen sont limitées dans la capitale jeudi matin, en raison du sommet européen. Cependant, les métros et trams roulent normalement, a confirmé la Stib à l'heure de pointe matinale. La mobilité est particulièrement perturbée à Bruxelles par une manifestation des agriculteurs, qui bloquent certains axes avec leurs tracteurs.

La porte-parole du service bruxellois de transports publics souligne toutefois que la situation est très changeante en fonction du passage de ces véhicules, qui se rassemblent en vue des actions prévues. Des discours et actions symboliques sont attendues vers 10h30 au rond-point Schumann et à la place du Luxembourg.

Jeudi vers 07h30, six lignes de bus sont limitées à Ambiorix, à savoir les lignes 12, 36, 56, 59, 64 et le 79 qui passent par le quartier européen. "Les bus roulent bien, mais sont donc limités à cet arrêt et n'entrent pas dans le quartier européen", a précisé la porte-parole.