Commémoration officielle des 80 ans de la Libération à la colonne du Congrès

A l'occasion des 80 ans de la libération de la Belgique à la fin de la Seconde Guerre mondiale, diverses activités officielles et festives organisées par la Ville de Bruxelles se tiendront tout au long de la journée de mardi dans la capitale. Le coup d'envoi a été donné dès 10h00 à la colonne du Congrès, avec un moment de recueillement et de mémoire. La parade s'est ensuite dirigée vers la Grand-Place où sont prévus les discours officiels et d'autres festivités.