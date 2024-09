Coups de feu tirés à Laeken cette nuit: un homme "présent près du lieu des faits" interpellé puis relaxé

De nouveaux tirs ont éclaté cette nuit du côté de Laeken. Vous nous avez prévenus via le bouton orange Alertez-nous. Une information confirmée par la police de la zone Bruxelles-Capitale-Ixelles. Une personne se trouve encore entre la vie et la mort, elle a été transportée à l'hôpital.

"Fusillade cité Modèle, à Bruxelles", nous écrit Adam, cette nuit, via notre bouton orange Alertez-nous. "De nombreux coups de feu à la cité Modèle, côté Square de l'Améthyste. Une personne blessée par balles", nous envoie Mickael une demi-heure plus tard.

Plusieurs patrouilles de police ont rapidement été envoyées sur place. "À leur arrivée, une des équipes a trouvé une personne gravement blessée mais consciente. Les premiers soins ont été immédiatement prodigués en attendant l'assistance médicale. Le SMUR a également été appelé sur place. Une fois l'état de la victime stabilisé, elle a été transportée à l'hôpital", précise la porte-parole de la zone de police.

L'état de santé de la victime, un homme de 23 ans, est à présent stabilisé mais reste critique.

Un homme arrêté plus relaxé

Un périmètre d'exclusion judiciaire a été mis en place et le parquet de Bruxelles a désigné un expert balistique et le laboratoire médico-légal qui se sont rendus sur place. Le parquet avait également saisi un juge d’instruction ce matin pour des faits de tentative de meurtre mais il n’est pas descendu sur les lieux des faits.

"Sur place, on a retrouvé un douille. Une personne qui était présente dans les environs du lieu des faits, a été arrêté ce matin. Après auditions par les services de polices, l'homme a été relaxé par le juge d’instruction. A ce stade, il est considéré comme extérieur aux faits", indique Willemien Baert, substitut-procureur du Roi.



L’enquête est reprise par la Police Judiciaire Fédérale et elle est toujours en cours. "La raison ou le mobile des faits ne sont pas encore claires. Les circonstances exactes des faits ainsi que le mobile demeurent pour l'instant floues et font partie d'une instruction en cours", conclut le substitut-procureur du Roi.