De plus en plus de jeunes rejoignent les Alcooliques Anonymes en Belgique francophone

De plus en plus de jeunes rejoignent les Alcooliques Anonymes (AA) en Belgique francophone, a expliqué mardi Jean-Claude, l'un des porte-paroles des AA, lors de la présentation du congrès annuel de l'association qui se tiendra samedi à Bruxelles. S'il n'existe pas de chiffres exacts, les AA semblent de plus en plus diversifiés - sans parler du format des réunions, dont certaines se tiennent en ligne depuis la pandémie de Covid.