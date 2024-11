Des fraudes au CPAS d'Anderlecht? Karine Lalieux, ministre de l'Intégration sociale, dit "ne jamais avoir été informée"

Des auditions à la Chambre

Le président de la commission des Affaires sociales de la Chambre, Denis Ducarme (MR), veut porter au parlement fédéral le dossier de possibles fraudes au CPAS d'Anderlecht, a-t-il annoncé mercredi. Il proposera en début d'après-midi de mener des auditions sur le sujet. "Ce n'est pas habituel mais au vu de l'ampleur des fraudes et de la non effectivité des contrôles, je voudrais que la commission puisse entendre les deux journalistes qui ont mené cette enquête ainsi que la ministre de l'Intégration sociale", a expliqué M. Ducarme.

La ministre de l'Intégration sociale, Karine Lalieux (PS), a essuyé jeudi un feu nourri de questions à la Chambre à propos du CPAS d'Anderlecht. Signe de la nouvelle majorité qui se met en place, elle n'a guère reçu de soutien sur les bancs parlementaires, pas même des socialistes flamands de Vooruit.

Davantage de contrôles demandés

La ministre a condamné les irrégularités mises au jour mardi soir par le reportage de la VRT. "Ce que nous avons vu est totalement inacceptable", a affirmé la ministre interrogée par pas moins de douze députés. "Ici, on est dans l'illégalité sociale et sans doute dans la fraude sociale", a-t-elle ajouté en marge de la séance plénière. "Ici, on voit que des critères légaux n'ont pas été respectés et des manquements ont été signalés. Les manquements n'étaient pas signalés de manière systématique au niveau de l'administration", précise-t-elle. "Il faut condamner, et je condamne avec fermeté cette fraude sociale."