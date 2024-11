Élections communales: à Bruxelles, après recomptage, le MR perd un siège... qui revient à Ecolo

Cette instance qui a annulé mardi les élections à Saint-Josse devait encore se prononcer au sujet de la validation dans les 18 autres communes bruxelloises.

Elle a donné son feu vert à l'ensemble des résultats dans ces communes mais en intégrant à la Ville de Bruxelles une légère modification dans la répartition des sièges à la suite d'un recomptage effectué dans six bureaux de vote. On y avait relevé des discordances entre le nombre d'électeurs pointés et le nombre de votes enregistrés, a précisé le secrétaire du collège juridictionnel, interrogé au terme de la réunion.