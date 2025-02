Elections communales à Saint-Josse: Emir Kir réélu bourgmestre

Emir Kir remporte le nouveau scrutin communal à St-Josse-Ten-Noode, en région bruxelloise. Pour rappel, les électeurs devaient revoter puisque le scrutin d'octobre dernier a été annulé à cause d'irrégularités liées aux procurations.

La Liste du Bourgmestre Emir Kir a décroché 18 sièges, soit un de plus qu'en octobre, grâce aux 4.940 voix recueillies. Le PS, crédité de 6 sièges, comme en octobre, est deuxième.

La Liste du Bourgmestre de Saint-Josse Ten-Noode, a une nouvelle fois obtenu la majorité absolue, dimanche soir, à l'issue d'un second scrutin organisé à la suite du constat d'irrégularités au niveau des procurations, lors des élections du 13 octobre dernier. C'est du moins ce qu'il ressort de l'annonce des résultats par le président du bureau principal de dépouillement.

Il précède Ecolo-Groen (4 sièges, comme en octobre). Le Team Fouad Ahidar n'en a décroché aucun. Le siège obtenu en plus par la Liste du Bourgmestre l'a été au détriment du cartel Engagés-CD&V-MR, qui n'a obtenu qu'un siège (deux en octobre).

"Vous avez apporté la plus belle réponse à ceux qui n'ont pas d'élégance, pas de respect, que la violence verbale et la diffamation", a commenté le bourgmestre Emir Kir devant une foule dense de partisans venus assister dans un joyeux désordre à l'annonce des résultats. Le bourgmestre sorti une nouvelle fois largement vainqueur visait en des termes à peine voilés les formations à la base du recours à l'issue du scrutin d'octobre annulé à la suite du constat d'un certain nombre d'irrégularités au niveau des procurations.

Un nombre qui avait été jugé par le collège juridictionnel suffisamment élevé pour avoir potentiellement pu faire basculer un siège au détriment de la Team Fouad Ahidar, d'Ecolo, voire du PS et pour nécessiter de nouvelles élections.

"Ils vont dire partout que vos votes sont le fruit de la fraude et de la tricherie...Vous avez démontré qu'il faut respecter le peuple. Je demande le respect du vote des habitants", a encore dit le bourgmestre, ne masquant pas sa satisfaction, devant une victoire au parfum de revanche.