Les habitants de Saint-Josse vont devoir revoter: le bourgmestre Emir Kir, en danger? "C'est le numéro un"

Sur ce même marché, nous croisons Philippe Boïketé (PS) et Ahmed Mouhssin (Ecolo) de l'opposition. "Nous nous attendons à une sanction de l'électeur, puisqu'ici, on a un parti, la liste du Bourgmestre, qui a triché, qui a abusé de procurations, qui a fraudé, tout simplement", estime le socialiste. "Il y a une enquête pénale pour essayer d'arrêter les fraudeurs et j'espère que les fraudeurs seront arrêtés et ne recommenceront plus", réagit l'écologiste.

Ils espèrent que les électeurs tiendront compte de la fraude lors de leur choix. Ces prochaines élections doivent être organisées d'ici le 5 janvier.