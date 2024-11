Fraude au CPAS d'Anderlecht: les habitants qui ont reçu des aides injustifiées vont-ils devoir les rembourser?

Des aides ont été allouées de manière injustifiée par le CPAS d'Anderlecht, et la ministre sortante de l'Intégration sociale, Karine Lalieux (PS), a prévenu qu'elles devront être remboursées par le CPAS qui les a accordées trop vite et sans contrôle. Reste à savoir si le CPAS se retournera contre les bénéficiaires pour récupérer ces montants, une question qui demeure sans réponse ce soir.

Karine Lalieux dénonce des irrégularités et des fraudes



Karine Lalieux a reconnu qu'elle était informée depuis 2021 des difficultés de gestion et des problèmes de procédures au sein du CPAS d'Anderlecht. Elle assure que des sanctions ont été prises depuis et que des remboursements ont déjà été demandés. Interrogée fermement ce matin à la Chambre, elle a qualifié ces irrégularités d'"inacceptables", évoquant une "illégalité sociale" et "sans doute de la fraude".