Fusillade mortelle à Bruxelles: la piste d'une application de rencontres étudiée

Jeudi matin, vers 4h00, la police de Bruxelles-Capitale-Ixelles a reçu un appel concernant un possible home invasion dans la rue Gachard, à Ixelles. Sur place, les agents ont découvert trois victimes qui avaient été touchées par balles. Les services de secours et le Smur sont également arrivés immédiatement sur place. L'une des victimes, un homme âgé de 57 ans de nationalité française, a été retrouvé dans un état critique et est décédé sur place de ses blessures.

Les deux autres victimes, un jeune homme de 22 ans et une femme de 57 ans, également de nationalité française et membres de la même famille, ont été transportés à l'hôpital. La vie de ces victimes est hors de danger. L'auteur ou les auteurs de ces actes violents sont toujours activement recherchés.