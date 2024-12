Incendie à Ixelles: une ancienne carosserie a pris feu

Un incendie s'est déclaré ce lundi dans une cour intérieure d'une ancienne carosserie située entre la Rue du Printemps et l'Avenue de la Couronne, à Ixelles.

Le quartier avait rapidement été englouti dans un épais nuage de fumée.

©RTL info

L'incendie a rapidement été maîtrisé par les pompiers et n'a pas fait de victime. Le feu ne s'est pas propagé non plus aux bâtiments voisins.

L'origine de l'incendie est encore à déterminer.