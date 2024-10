Jean-François G. conteste avoir tenté de tuer son meilleur ami par empoisonnement

"Gaël est mon meilleur ami depuis qu'on a 15 ans. Je l'ai connu sur les bancs de l'école. On a beaucoup de centres d'intérêts communs, on a fait de nombreuses activités ensemble, notamment du tennis", a expliqué le prévenu. Il a ainsi contesté être celui qui a injecté à plusieurs reprises, d'abord en août 2021, puis en avril et mai 2022, du thallium dans les aliments et dans les produits de soin de son ami.

Le prévenu a été interrogé par le président du tribunal sur les 500 grammes de thallium que cet ingénieur avait commandée en avril 2021. Le trentenaire a déclaré que le poison, qu'il avait dû se faire procurer via une société, devait servir à éradiquer quelques rats dans son chalet de vacances. Selon le professeur en toxicologie qui a été mandaté comme expert judiciaire dans ce dossier, avec une telle quantité de thallium, le prévenu aurait pu éradiquer 92.562 rats.