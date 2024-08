À la découverte du moulin à vent de Woluwe-Saint-Lambert, monument classé depuis 1943

Situé à quelques pas des Cliniques universitaires Saint-Luc, le moulin à vent de Woluwe-Saint-Lambert a une longue histoire derrière lui. Fabriqué au XVIIIe siècle dans la région de Tournai, il a été installé dans la commune bruxelloise en 1962-1963.

Et pourtant, il aurait pu disparaître à tout jamais à cause d'un incendie survenu en 1980, avant d'être finalement reconstruit huit ans plus tard, et il n'a plus bougé depuis.