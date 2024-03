La KBR et Google Books s'associent pour numériser 100.000 livres en trois ans

"Dans le cadre d'un partenariat lancé en 2022, 100.000 ouvrages, dont certains remontent au 17e siècle, seront ainsi libres d'accès dans les années à venir via la bibliothèque numérique de KBR et Google Books", est-il précisé dans le communiqué. Au total, 30.000 à 40.000 livres seront numérisés chaque année.

Avec cette initiative, la bibliothèque ambitionne de rendre ses collections publiques encore plus accessibles. Ce partenariat "constitue une occasion unique d'enrichir les descriptions d'une partie du catalogue de la Bibliothèque royale de Belgique et d'élargir considérablement son offre en ligne et, dès lors, son service au public".

"Je suis heureuse de voir ce partenariat se concrétiser et s'aligner avec notre volonté de rendre accessible à un public le plus large possible le savoir et le patrimoine que nous conservons", s'est enthousiasmée la directrice générale de KBR, Sara Lammens. "Cela s'inscrit également pleinement dans notre priorité de faciliter la recherche dans le domaine des sciences humaines."