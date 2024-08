Le chômage à Bruxelles atteint son niveau le plus haut depuis sept ans

Fin juillet, la Région bruxelloise dénombrait 93.416 chercheurs d'emploi inscrits chez Actiris, soit une hausse de 4,7% (4.185 personnes) par rapport à l'année précédente, pour un taux de chômage de 14,9%, indique lundi l'office bruxellois de l'emploi. Il s'agit d'un plus haut depuis sept ans.

On comptait au cours du mois de juillet 11.068 entrées dans le chômage contre 6.808 sorties, soit une augmentation sur une base mensuelle du nombre de chercheurs d'emploi de 4.260 personnes (+4,8%). Parmi les 93.416 chercheurs d'emploi, 49% sont des femmes et 51% sont des hommes.

Actiris précise que cette augmentation est principalement due à une modification de la durée de validité d'inscription des bénéficiaires du revenu d'intégration sociale (RIS), un changement qui "gonfle mécaniquement les chiffres". Sans compter les chercheurs d'emploi usagers du CPAS, l'organisme aurait observé une augmentation plus légère du nombre de chercheurs d'emploi (+2,1%).

Le nombre de chercheurs d'emploi de moins de 25 ans a grimpé de 10,8% sur base annuelle, tandis que la catégorie des 25-49 ans a augmenté de +5,8%, soit 3.317 personnes. La catégorie des 50 ans et + est, elle, restée stable.

Sur un an, le nombre de chercheurs d'emploi a augmenté dans toutes les tranches d'âge et tous les niveaux d'études. La hausse la plus importante concerne les chercheurs d'emploi de longue durée (+2 ans) avec une progression de 18,5%.