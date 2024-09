Le Haut commissariat de l'Onu pour les réfugiés décoré du prix "Fair Play for Peace"

Le Haut commissariat de l'Onu pour les réfugiés (HCR) s'est vu récompensé du prix "Fair Play for Peace" de la 5e édition du "World Fair Play Day" organisée jeudi matin à l'Hôtel de Ville de Bruxelles.

Ce prix honore le travail continu du HCR, "qui vise entre autres à améliorer - à travers le sport - la vie des réfugiés, des personnes déplacées et des apatrides", a expliqué le Panathlon Wallonie-Bruxelles, qui organisait la cérémonie.

Avec la stratégie "More Than a Game", le HCR poursuit l'objectif d'utiliser le sport comme "vecteur de paix, d'inclusion et de cohésion sociale" en le rendant accessible aux personnes aidées par l'agence onusienne.