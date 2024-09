Le report de la LEZ pourrait coûter cher à Bruxelles

Reporter de deux ans la prochaine phase de la zone bruxelloise de basses émissions aura des conséquences considérables en matière de trajectoire de réduction des gaz à effet de serre dans la capitale, et cela aura certainement un prix, peut-on lire mercredi dans les pages du Soir. Le quotidien relaie des données issues d'un rapport de Bruxelles Environnement.

Il y est estimé qu'avec deux années de plus de véhicules diesel Euro 5 et essence Euro 2 en ville (33.000 véhicules bruxellois seraient concernés), il y aurait "un surplus de 188.100 tonnes d'équivalent CO2". L'engagement de réduction de 47% des émissions de gaz à effet de serre pour 2030 (par rapport à 2005), dans les secteurs non-industriels, deviendrait fort difficile à atteindre, écrit Le Soir. Plus probablement, la réduction globale des rejets de gaz à effet de serre ne serait plus que de 43 % en 2030.