L'ULB et la VUB célèbrent la St-V, en l'honneur de leur fondateur, les 16 et 20 novembre

Comme le veut la tradition, l'Université Libre de Bruxelles (ULB) et la Vrije Universiteit Brussel (VUB) célèbreront les jeudi 16 et lundi 20 novembre leur fondateur, Théodore Verhaegen, à l'occasion de la Saint-Verhaegen, ou Saint-V. Des commémorations et festivités diverses sont prévues durant ces deux journées lors desquelles un thème sera mis en lumière : "La santé mentale des étudiantes et étudiants".