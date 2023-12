Mort d'Adil, 19 ans, lors d'une course-poursuite avec la police: la contre-expertise révèle une toute autre version des faits

De nouveaux éléments sont apparus dans l'enquête sur la mort d'Adil, un jeune de 19 ans ayant perdu la vie en 2010 à Bruxelles, à la suite d'une course-poursuite avec la police. La nouvelle expertise automobile remet en cause la thèse de l'accident, défendue jusqu'ici par la police. Une information de nos confrères du quotidien Le Soir et de la RTBF, développée par Kaïma Boudiaf et Thomas Kinet.