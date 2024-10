Nouvelle campagne de Bruxelles Mobilité pour mettre en avant la marche

"Marcher est le moyen de déplacement principal des Bruxellois, qui marchent de plus en plus. Au cours des 20 dernières années, le nombre de piétons a fortement augmenté. En 1991, 31% des déplacements en Région de Bruxelles-Capitale se faisaient à pied (MoBel). En 2010, ce chiffre était de 37% et en 2022, il atteignait déjà 40%. Cette augmentation s'explique en partie par les courtes distances: 45% des déplacements en Région bruxelloise sont inférieurs à 2 kilomètres", précise Bruxelles Mobilité.

L'administration pointe des différences importantes entre "les communes de la première couronne" à Bruxelles, avec le centre-ville où la part modale de la marche flirte avec les 50%, par rapport à celles de la "deuxième couronne", plus éloignées (où la part modale se situe entre 31 et 38%). "Cela peut s'expliquer par des distances plus courtes dans et autour du centre-ville", note Bruxelles Mobilité.