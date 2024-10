Nouvelle campagne de sensibilisation contre les intoxications au monoxyde de carbone

"Le monoxyde de carbone est la principale cause d'intoxication mortelle signalée au centre antipoisons en Belgique, avec 19 décès par an en moyenne entre 2018 et 2023. À Bruxelles, deux à trois personnes sont intoxiquées chaque semaine, avec un bilan de trois décès par an. Un chiffre tragique, d'autant plus que ces intoxications sont évitables", explique Jonas Van Baelen, pharmacien et expert au centre antipoisons.

Une intoxication au CO peut entraîner des maux de tête, des nausées, des étourdissements, et dans les cas graves, une perte de connaissance pouvant conduire à la mort.