Personne blessée par balle à Anderlecht: la victime est hors de danger

La zone de police Bruxelles-Midi est intervenue, mercredi vers 19h00, à la suite de coups de feu tirés rue de la Vérité à Anderlecht. Les patrouilles envoyées sur place ont découvert une personne blessée par balle. Un SMUR et une ambulance ont été appelés. La victime, blessée aux jambes, a été transférée à l'hôpital avec un pronostic vital engagé. Elle est désormais hors de danger.

"Un périmètre de sécurité judiciaire a été établi et le parquet a été informé. Il a requis un expert balistique, un médecin légiste et le laboratoire de la police fédérale d'intervenir", a expliqué le parquet de Bruxelles jeudi. "Les suspects ont pris la fuite et sont activement recherchés", a-t-il précisé.

Selon le parquet, les premiers éléments relevés laissent entrevoir une certaine probabilité que les faits sont en lien avec le trafic de drogue, mais l'enquête se poursuit pour déterminer avec précision leurs circonstances.